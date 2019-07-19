Калужанин зарезал мать своего друга

Калужские следователи на днях направили в суд уголовное дело 33-летнего мужчины. Он проходит обвиняемым по делу об убийстве 51-летней женщины – матери его друга.
По версии следствия, обвиняемый неделю жил у своего друга, с которым до этого сидел вместе в колонии строго режима.
- Все это время обвиняемый, его друг и мать друга распивали спиртные напитки, - рассказали в пятницу, 19 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
9 апреля женщина оскорбила предполагаемого виновника и, как считает следствие, он её зарезал. Сын погибшей в этот момент находился в другой комнате и не успел помочь.
Калужанину грозит до 15 лет колонии.
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