Мужчину 10 раз ударили ножом, но он смог убежать

Дзержинский районный суд на днях вынес приговор 39-летнему мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство.

Эта история произошла в январе 2019 в одной из квартир, где компания из двух мужчин и женщины выпивала. В какой-то момент виновник из ревности набросился на собутыльника. Суд установил, что мужчина ударил оппонента ножом не менее 10 раз. Удары наносились в грудь и ноги.

Убийству помешала совершиться женщина. Она забрала нож, и пострадавший смог убежать из квартиры и позвать на помощь.

Несостоявшегося убийцу отправили в колонию строгого режима на шесть лет.

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