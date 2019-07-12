Шесть убийств и стрельба в милиционера: преступников судят спустя 20 лет

Коллегия присяжных заседателей Московского окружного военного суда огласила обвинительный вердикт в отношении семи жителей Брянской и Смоленской областей: Игоря Галанцева, Сергея Новгородова, Игоря Семенова, Андрея Гурова, Олега Терешина, Геннадия Баронова и Петра Турлаева. В зависимости от роли каждого они обвинялись по статьям «Организация и участие в преступном сообществе», «Бандитизм», «Убийство» - 6 эпизодов, «Незаконный оборот оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
По версии следствия, банду организовали ещё в начале нулевых.
- С 2003 по 2007 годы члены сообщества на территории Брянской и Калужской областей совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности, - рассказали в пятницу, 12 июля, в калужском региональном управлении следственного комитета. - Для осуществления своей криминальной деятельности члены преступного сообщества приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе обысков у обвиняемых следователями были обнаружены и изъяты радиостанции и специальное техническое средство, сканирующее частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов.
Одного из преступников 4 ноября 2003 года в Калуге остановили два милиционера. Мужчину попросили показать документы. В ответ он выстрелил из пистолета милиционеру в грудь, а также стрелял во второго, но не попал.
В ближайшее время рассмотрение уголовного дела судом продолжится.
- Ожидается выступление государственных обвинителей с предложением о наказании и вынесение приговора, - подчёркивают в СК. - Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось следственной группой в составе следователей аппарата СУ СК России по Калужской области и сотрудников полиции Калужской и Брянской областей, центрального аппарата МВД. Обвинение поддержано Генеральной прокуратурой России.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Калужская банда угнала машину и сожгла её по частям 12.07.2019 15:02
Жестокое убийство студентки: начался суд над двумя братьями 12.07.2019 09:56
Зверская расправа: сын убил брата и мать из-за нездоровой любви 11.07.2019 21:30
Браконьер провёз инспектора на капоте 10.07.2019 11:51
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: