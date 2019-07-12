Шесть убийств и стрельба в милиционера: преступников судят спустя 20 лет

Коллегия присяжных заседателей Московского окружного военного суда огласила обвинительный вердикт в отношении семи жителей Брянской и Смоленской областей: Игоря Галанцева, Сергея Новгородова, Игоря Семенова, Андрея Гурова, Олега Терешина, Геннадия Баронова и Петра Турлаева. В зависимости от роли каждого они обвинялись по статьям «Организация и участие в преступном сообществе», «Бандитизм», «Убийство» - 6 эпизодов, «Незаконный оборот оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.

По версии следствия, банду организовали ещё в начале нулевых.

- С 2003 по 2007 годы члены сообщества на территории Брянской и Калужской областей совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности, - рассказали в пятницу, 12 июля, в калужском региональном управлении следственного комитета. - Для осуществления своей криминальной деятельности члены преступного сообщества приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе обысков у обвиняемых следователями были обнаружены и изъяты радиостанции и специальное техническое средство, сканирующее частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов.

Одного из преступников 4 ноября 2003 года в Калуге остановили два милиционера. Мужчину попросили показать документы. В ответ он выстрелил из пистолета милиционеру в грудь, а также стрелял во второго, но не попал.

В ближайшее время рассмотрение уголовного дела судом продолжится.

- Ожидается выступление государственных обвинителей с предложением о наказании и вынесение приговора, - подчёркивают в СК. - Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось следственной группой в составе следователей аппарата СУ СК России по Калужской области и сотрудников полиции Калужской и Брянской областей, центрального аппарата МВД. Обвинение поддержано Генеральной прокуратурой России.

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