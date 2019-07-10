Браконьер провёз инспектора на капоте

В Козельском районе 45-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии за применение насилия в отношении инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.
- По версии следствия, виновник нарушал правила ловли рыбы в период нереста, - рассказали 9 июля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Данный факт был выявлен инспекторами. Сотрудники этого ведомства стали оформлять соответствующий протокол. В этот момент нарушитель, который находился за рулем своего автомобиля, наехал на одного из инспекторов и провез его на капоте своего автомобиля. По требованию сотрудника водитель остановился, инспектору удалось отпрыгнуть, после чего подозреваемый скрылся.
Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Свою причастность к наезду он отрицает. Что касается административной статьи за нарушения при ловле рыбы, то этот вопрос рассматривает суд.
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