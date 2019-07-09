Убийство женщины: ревнивец напал на неё с ножом

На днях суд на восемь лет отправил в колонию строгого режима 42-летнего жителя Тарусского района. Он из ревности убил свою возлюбленную.

Преступление было совершено в феврале этого года. Убийца в тот момент был пьян.

- Мужчина считал, что сожительница ему неверна, - рассказали 9 июля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе конфликта подсудимый нанес женщине смертельные ранения ножом. После совершения преступления злоумышленник пришел к соседям и рассказал о случившемся. В ходе расследования мужчина вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном.

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