Труп мужчины нашли на улице

Калужские следователи на днях рассказали про тело мужчины, найденное в Жукове на прошлых выходных. Труп лежал около дома на улице Ленина.

- Установить лицо, подозреваемое в совершении преступления, удалось на следующий день, - отмечают в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Им оказался 30-летний житель Архангельской области. Подозреваемый совместно с потерпевшим и другими знакомыми распивал спиртное.

Мужчины поссорились, и один из них избил другого руками и ногами. Травмы были несовместимы с жизнью.

- Тело погибшего мужчина вынес на улицу и оставил его около дома, где оно было обнаружено, - говорят в СК.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» виновнику грозит до 15 лет колонии.

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