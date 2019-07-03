Убийство в Калуге: внук зарезал бабушку

В ночь на вторник, 2 июля, в доме на улице Спартака в Калуге убили 84-летнюю женщину. Задержан её 29-летний внук, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, подозреваемый пришел в квартиру к своей бабушке, - отмечают в СК. - В ходе словесного конфликта мужчина нанес не менее семи ножевых ударов по лицу и телу женщины, которая от полученных ран скончалась. После этого злоумышленник вытер нож и выбросил его в мусорку через квартал от дома своей бабушки. Приняв меры к сокрытию улик, подозреваемый сообщил в полицию об обнаружении тела потерпевшей.

Оценив обстановку на месте происшествия и изучив данные о личности потерпевшей, следователи заподозрили в убийстве самого внука. На допросе мужчина сознался и показал, куда выбросил нож. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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