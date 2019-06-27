Ошибка на 2,5 миллиона: как наказали лесничего

В Калужской области на днях вынесли приговор лесничему, из-за халатности которого национальному парку «Угра» причинили ущерб на 2,5 миллиона рублей.
- Следствием и судом установлено, что между Износковским лесничеством и гражданином, который намеревался вырубить насаждения для строительства жилого дома, был заключен договор купли-продажи, - рассказали 27 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В рамках данного договора лесничий незаконно отвел в рубку территорию лесного участка, находящуюся в границах особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Угра».
Вырубленные по ошибке ели, сосны и березы оценили в 2,5 миллиона рублей.
За это виновника приговорили к 8 месяцам исправительных работ. При этом 10% от его зарплаты будут передаваться государству. Вопрос с возмещением причиненного ущерба будет решаться в рамках отдельной процедуры.
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