Главная > Новости > Криминал

Убийство в Калуге: внучка зарезала бабушку

25.06.2019 16:07 0 1636 Дмитрий Ивьев
Убийство в Калуге: внучка зарезала бабушку

На днях в Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летней женщины.

По версии следствия, она жила с 80-летней бабушкой в одном частном доме.

- Бабушка ежемесячно получала пенсию, а внучка, нигде не работая, этой пенсией распоряжалась, - отмечают в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В середине марта 2019 года бабушка получила очередную пенсию, на которую был куплен алкоголь. В гости пригласили мать обвиняемой и ее сожителя. Когда гости ушли, между внучкой и бабушкой возник словесный конфликт. Пострадавшая обвиняла внучку в том, что ей не оставили спиртного. В ходе конфликта обвиняемая взялась за нож и нанесла пожилой женщине смертельные раны.

После этого она пыталась обеспечить себе алиби и направилась к своей матери в соседний дом, а наутро вернулась и решила вызвать «Скорую», сотрудникам которой рассказала, что бабушка умерла от старости.

Обвиняемой грозит до 15 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Пьяному водителю грозит 10 лет после конфликта с инспектором ДПС 24.06.2019 12:55

Счёт на тысячи: следствие посчитало, сколько рыбы погибло в Протве 21.06.2019 08:33

Калужанин попался на взятке в 45 тысяч рублей 19.06.2019 12:01

«Хрусть - и пополам»: директор школы пошёл под суд за футбольные ворота 19.06.2019 11:08

Трое рабочих погибли неспроста – возбуждено уголовное дело 14.06.2019 16:44

Народные новости
855 6
moyapozisiya
781 2
Prokurator
2959 11
anyen

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 27 июня, 17:00
День молодёжи
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 29 июня, 10:00
1-й экологический фестиваль "Зелёный кит"
Экорезиденция "Зеленый центр"
сб 29 июня, 13:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга

Для детей

ср 26 июня, 10:00
Спектакль Тук-тук! Кто там?
Орион, КЗТА
ср 26 июня, 10:00
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол
ср 26 июня, 10:30
"Малыш и Карлсон"
Дом музыки
чт 27 июня, 10:30
"Встречи с музыкой"
Дом музыки

Концерты

ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Люди в черном: Интернэшнл 
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди Икс: Тёмный Феникс
Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

Вчера 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.