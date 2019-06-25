Убийство в Калуге: внучка зарезала бабушку

На днях в Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летней женщины.

По версии следствия, она жила с 80-летней бабушкой в одном частном доме.

- Бабушка ежемесячно получала пенсию, а внучка, нигде не работая, этой пенсией распоряжалась, - отмечают в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В середине марта 2019 года бабушка получила очередную пенсию, на которую был куплен алкоголь. В гости пригласили мать обвиняемой и ее сожителя. Когда гости ушли, между внучкой и бабушкой возник словесный конфликт. Пострадавшая обвиняла внучку в том, что ей не оставили спиртного. В ходе конфликта обвиняемая взялась за нож и нанесла пожилой женщине смертельные раны.

После этого она пыталась обеспечить себе алиби и направилась к своей матери в соседний дом, а наутро вернулась и решила вызвать «Скорую», сотрудникам которой рассказала, что бабушка умерла от старости.

Обвиняемой грозит до 15 лет колонии.

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