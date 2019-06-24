Пьяному водителю грозит 10 лет после конфликта с инспектором ДПС

32-летнему жителю Архангельской области грозит до 10 лет колонии за применение насилия в отношении сотрудника полиции в Калуге.

Инцидент произошёл в марте 2019 года. Ночью водитель в пьяном виде ехал по улице Салтыкова-Щедрина с высокой скоростью, заехал на встречную полосу, что вызвало подозрение у экипажа ДПС.

- Они догнали нарушителя и с помощью проблесковых маяков и громкоговорителя потребовали от водителя остановиться, - рассказали в понедельник, 24 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - От прохождения медицинского освидетельствования обвиняемый отказался в присутствии понятых. В процессе составления административного материала водитель пытался покинуть патрульный автомобиль, при этом наносил удары руками и ногами по лицу и телу сотрудника ДПС, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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