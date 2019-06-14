Напавшего на журналистку мужчину полицейские отправили к врачам

В четверг, 13 июня, калужская полиция сообщила о задержании мужчины, который на прошлой неделе напал на телеведущую «ГТРК Калуга».

Неизвестный увязался за девушкой, и какое-то время шёл за ней. А на перекрёстке улиц Чижевского и Московской начал приставать к красавице, но, получив отказ в ухаживаниях, ударил её, попутно оскорбляя.

По горячим следам задержать мужчину не удалось. Полиция со слов потерпевшей составила фоторобот, дала всем патрулям ориентировку на нападавшего. И через неделю эта работа принесла результат. Полицейский патруль увидел мужчину, подходящего под описание, на улице Кирова. Его задержали и доставили в опорный пункт полиции, где он сознался в содеянном участковому.

Пресс-служба УМВД по Калужской области опубликовала видеопризнание задержанного в этом.

- Куда именно вы ее ударили? – спрашивает задержанного полицейский.

- В лицо сюда вот, - отвечает мужчина и показывает на свою правую щёку.

- Сколько раз? – продолжает допрос участковый.

- Один, - отвечает задержанный.

- В связи с выраженными особенностями в поведении задержанного, полицейский вызвал медиков, которые доставили гражданина в медицинское учреждение для проведения обследования, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.