На телеведущую напали в центре Калуги

В среду, 5 июня, днём в Калуге на перекрёстке улиц Московской и Чижевского на телеведущую ГТРК «Калуга» напал неизвестный мужчина.

- Некоторое время он следовал за ней, а затем напал, нанося удары по лицу и выкрикивая оскорбления, - сообщает ГТРК «Калуга». – А затем скрылся.

Никто из многочисленных прохожих, среди которых были и мужчины, не пришел девушке на помощь. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Подробности истории телеведущая нам рассказать отказалась, сославшись на то, что и так эта история получила достаточно огласки. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают очевидцев происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, на которые мог попасть нападавший.