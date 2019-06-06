На телеведущую напали в центре Калуги

В среду, 5 июня, днём в Калуге на перекрёстке улиц Московской и Чижевского на телеведущую ГТРК «Калуга» напал неизвестный мужчина.
- Некоторое время он следовал за ней, а затем напал, нанося удары по лицу и выкрикивая оскорбления, - сообщает ГТРК «Калуга». – А затем скрылся.
Никто из многочисленных прохожих, среди которых были и мужчины, не пришел девушке на помощь. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.
Подробности истории телеведущая нам рассказать отказалась, сославшись на то, что и так эта история получила достаточно огласки. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают очевидцев происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, на которые мог попасть нападавший.
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