Продавец дважды обокрал хозяина

В понедельник, 10 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о задержании в Сухиничском районе мужчины, дважды обокравшего своего работодателя.
- Являясь должностным лицом торговой точки, находясь на рабочем месте, он самовольно взял из ящика стола более 100 тысяч рублей, принадлежащих собственнику магазина, которые потратил на собственные нужды, - рассказывают в ведомстве. Факт пропажи денег был выявлен в ходе инкассации.
Мужчина сознался в краже собственнику торговой точки и объяснил это тем, что управляя чужим автомобилем без ОСАГО попал в аварию и вынужден был «решить вопрос на месте».
Собственник поверил в эту историю и не стал заявлять в полицию. Они договорились, что мужчина будет возвращать долг частями. Однако заплатив один раз 20 тысяч рублей, возмещение прекратил.
Мало того, через какое-то время он украл ещё более 120 тысяч и скрылся. Потерпевший обратился в полицию и вора задержали. До суда ему придется посидеть – суд постановил арестовать его на время следствия.
|
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: