Продавец дважды обокрал хозяина

В понедельник, 10 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о задержании в Сухиничском районе мужчины, дважды обокравшего своего работодателя.

- Являясь должностным лицом торговой точки, находясь на рабочем месте, он самовольно взял из ящика стола более 100 тысяч рублей, принадлежащих собственнику магазина, которые потратил на собственные нужды, - рассказывают в ведомстве. Факт пропажи денег был выявлен в ходе инкассации.

Мужчина сознался в краже собственнику торговой точки и объяснил это тем, что управляя чужим автомобилем без ОСАГО попал в аварию и вынужден был «решить вопрос на месте».

Собственник поверил в эту историю и не стал заявлять в полицию. Они договорились, что мужчина будет возвращать долг частями. Однако заплатив один раз 20 тысяч рублей, возмещение прекратил.

Мало того, через какое-то время он украл ещё более 120 тысяч и скрылся. Потерпевший обратился в полицию и вора задержали. До суда ему придется посидеть – суд постановил арестовать его на время следствия.