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Разбойники нападали на магазины и букмекерские конторы

03.06.2019 09:27 1 1693 Сергей ПЕТРОВ
Разбойники нападали на магазины и букмекерские конторы

В понедельник, 3 июня,  пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела, возбуждённого по факту серии грабежей в Калужской области.

Банда из шести человек сначала ограбила продуктовый магазин в Обнинске, а потом совершила налёт на две букмекерские конторы. Одна из них находилась во всё том же наукограде, вторая уже в Калуге.
Однако во время одного из налётов администратор успел оперативно сообщить в полицию о нём и престуников задержали по горячим следам сотрудники ГИБДД.

Всех задержанных поместили под стражу. За разбой, совершённый группой лиц, им грозит до 15 лет заключения.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: криминал разбой
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