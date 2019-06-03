Разбойники нападали на магазины и букмекерские конторы

В понедельник, 3 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела, возбуждённого по факту серии грабежей в Калужской области.

Банда из шести человек сначала ограбила продуктовый магазин в Обнинске, а потом совершила налёт на две букмекерские конторы. Одна из них находилась во всё том же наукограде, вторая уже в Калуге.

Однако во время одного из налётов администратор успел оперативно сообщить в полицию о нём и престуников задержали по горячим следам сотрудники ГИБДД.

Всех задержанных поместили под стражу. За разбой, совершённый группой лиц, им грозит до 15 лет заключения.