Разбойники нападали на магазины и букмекерские конторы

В понедельник, 3 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела, возбуждённого по факту серии грабежей в Калужской области.
Банда из шести человек сначала ограбила продуктовый магазин в Обнинске, а потом совершила налёт на две букмекерские конторы. Одна из них находилась во всё том же наукограде, вторая уже в Калуге.
Однако во время одного из налётов администратор успел оперативно сообщить в полицию о нём и престуников задержали по горячим следам сотрудники ГИБДД.
Всех задержанных поместили под стражу. За разбой, совершённый группой лиц, им грозит до 15 лет заключения.
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