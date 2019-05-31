Тюремный начальник за взятки проносил зекам телефоны

В пятницу, 31 мая, прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №5. Она расположена в Сухиничском районе Калужской области.

Мужчина, используя свое служебное положение за взятки поставлял зекам мобильные телефоны.

Теперь уже бывшему начальнику грозит наказание по статье «Получение взятки должностным лицом». Ему грозит штраф до двух миллионов рублей и заключение до 5 лет.