Полное фиаско: насильник-неудачник получил 4 года строгого режима

В пятницу, 31 мая, суд поставил точку в деле о попытке изнасилования двух женщин в парке Балабанова.

Оба раза закончились провалом – женщины сумели отбиться от нападавшего, и подали заявления в полицию. Те, сопоставив фотороботы несостоявшегося насильника, которые составили со слов женщин, пришли к выводу, что это был один человек.

Вскоре 24-летнего гражданина Узбекистана задержали в этом же парке в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Суд приговорил его к четырем годам строгого режима.