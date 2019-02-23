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Двух женщин пытались изнасиловать в парке

23.02.2019 13:19 4 3009 Дмитрий Ивьев
Двух женщин пытались изнасиловать в парке

В покушении на изнасилование двух женщин обвиняют 24-летнего гражданина Узбекистана. Он приехал к нам в область на заработки 5 февраля. А уже 15 и 16 февраля, по мнению следствия, напал на жительниц Балабаново в местном парке.

- Завершить преступления злоумышленник не смог, поскольку потерпевшие оказали активное сопротивление, - рассказали 23 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - 21 февраля в ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории той же парковой зоны.

Расследование сейчас продолжается.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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