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Равнодушие и трусость: таксист отказался помочь избитому ни за что калужанину

31.05.2019 12:37 3 1154 Сергей ПЕТРОВ

Северные окраины города снова гремят на всю Калугу. Как мы уже рассказывали, утром среды, 30 мая, на Кубяка покуролесил голый мужчина. Но, как выясняется, ночью этого дня неподалёку – в микрорайоне Байконур, произошло ещё одно ЧП. Там проломили голову молодому человеку. 

Свою историю пострадавший прислал в группу ВК «Калуга Жесть»

- Шёл по Московской улице в районе «Байконура» в сторону Северного, - рассказывает потерпевший Виталий Р. - Сразу после остановки «Байконур» навстречу шёл мужчина около 40-45 лет. Прошёл мимо. Тут же, спустя секунд пять, я услышал топот сзади и начал разворачиваться - посмотреть что там. Но не успел. Этот мужчина, предположительно ножкой от стола с четырьмя гранями, ударил меня в голову в затылочную часть. Я тут же резко отвернулся к нему и получил следующий удар уже по лицу в бровь. В этот момент я оттолкнул его и побежал по противоположной стороне от магазина «Радуга». 

Пытаясь оторваться от нападавшего, молодой человек выбежал на проезжую часть, попытавшись остановить кого-нибудь. Однако на помощь ему никто не пришёл.

- Троллейбус, который шёл в сторону Северного, остановился и тут же уехал, не захотев меня подобрать, - продолжает рассказ Виталий. - Автомобили так же проезжали мимо. Я увидел что нападавший движется в мою сторону, но когда он вышел на свет тут же скрылся в аллейке, где и напал. 

- Я перешёл дорогу к улице Звездная, 19 и вызвал такси, - продолжает рассказ Виталий. - Приехал водитель и отказался везти до дома по причине того, что якобы не его автомобиль и за химчистку он платить не будет. Нахамил и уехал. По случайности в соседнем дворе стояла карета «Скорой помощи», которая приехала на вызов в дом. Подошёл, попросил помощи у водителя, который в итоге связался с диспетчером и вызвал ещё одну «Скорую». Далее отвезли в БСМП, наложили 6 швов и отправили на обследование в Областную клиническую больницу Анненки. 

Как сообщили нам в полиции, к ним с заявлением о нападении никто не обращался. Однако из БСМП и «Скорой помощи» поступили сообщения о доставлении к ним молодого человека с травмами. Сейчас по ним проводится проверка.

Нам удалось связаться с Виталием и, как оказалось, он пытался воспользоваться Яндекс.Такси. Причем, дважды. Но ни один водитель его не взял.

Однако неожиданная помощь пришла от незнакомой девушки. Когда эта история появилась в соцсетях, в комментариях одна из калужанок написала, что человека, попадающего под словесное описание нападавшего, она видела примерно в то самое время на той самой аллее, и нарисовала его  портрет. Вот такой:

Виталий рисунку поразился.

- С нападавшим сходство 90%, - говорит он нам. - Пусть даже рисунок карикатурный.

Сегодня после процедур в больнице Виталий направится в полицию - писать заявление.

Кстати, многие калужане, возмущённые поступком тех, кто бросил человека с кровоточащими ранами на голове на произвол судьбы, уже выдвинули предложение проверить таксиста и водителя троллейбуса на предмет состава преступления по статье "Оставление в опасности".

Может быть, органам, действительно, стоит обратить  внимание на это предложение калужан и провести такую проверку? Все-таки человеческая жизнь очевидно дороже чистоты в салоне, и если есть такие, кто  этого не понимает, то никогда не будет лишним напомнить им об этом всеми имеющимся у правоохранителей законными средствами.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: криминал нападение
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