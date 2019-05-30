Голозадый чудик с Кубяка «попал» на две статьи и ждёт третьей

Как мы уже писали, вчера утром, 29 мая, на Кубяка произошло ЧП. Молодой человек выскочил на улицу нагишом и устроил ад двум автомобилям, припаркованным во дворе. Он отломал им зеркала заднего вида и попал в полицию.
А сегодня во второй половине дня пресс-служба УМВД по Калужской области дала более подробную информацию о том, какое наказание грозит шалунишке без штанишек.
Как выяснилось, в момент своих блистательных приключений мужчина, который, кстати, проживает в том же микрорайоне, где начудил, был изрядно пьян. Потому на него завели сразу два административных дела. Одно по статье КоАП 20.1 «Мелкое хулиганство», второе по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Помимо этого, продолжается проверка по факту повреждения чужого имущества. Пока непонятно, будет это административное или всё же уголовное дело. Все зависит о суммы ущерба, причинённого пьяным дебошем.
Однако вполне реально, что свой следующий сольный стриптиз молодому человеку предстоит показать сокамерникам. Ведь по каждой из упомянутых выше статей ему грозит до 15 суток административного ареста.
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