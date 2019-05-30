Голый чудик зажигательно покуролесил в калужском дворе

В среду, 29 мая, в одном из дворов микрорайона Кубяка неадекват устроил феерическое и идиотское шоу, которое записал на видео один из местных жителей и выложил в группе ВК "Калуга Жесть".

Абсолютно голый мужчина выбежал на улицу и на глазах у изумлённых калужан без всякой видимой причины оторвал зеркала заднего вида у двух автомобилей, припаркованных во дворе, после чего ещё и погулял в костюме Адама, переругиваясь с прохожими.

Очевидцы, среди которых оказались и владельцы покалеченных авто, вызвали полицию. Прибывший на место наряд забрал дебошира в отделение. На него завели административное дело за порчу чужого имущества. Как нам сообщили в полиции, скорее всего, результаты его рассмотрения будут известны уже сегодня в течение для, либо завтра утром. Как только появится инфомрация об этом, мы её сообщим.

Также у мужчины взяты анализы на наркотики и алкоголь.