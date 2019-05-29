В смерти ребёнка и мужчины виноваты оба водителя - и пьяный, и трезвый

В прошлом году мы уже писали о страшной аварии, унесшей жизни двух человек, среди которых 12-летний мальчик.

Напомним, недалеко от Белоусово автомобиль «Камаз» вез на жесткой сцепке другой автомобиль. Поворачивая налево, он не уступил дорогу «ИЖ Ода», который на большой скорости ехал во встречном направлении и врезался в грузовик. Авария попала на видеорегистратор автомобиля, который ехал чуть поодаль.

Как показал алкотестер, водитель легковушки был пьян. В результате аварии погибли два пассажира «Оды». Ребенок умер на месте, а 27-летний молодой человек позже в больнице.

В среду, 29 мая, прокуратура Калужской области сообщила о завершении процесса по этому делу.

Суд признал, что в ДТП виноваты оба водителя. Управлявшего «Камазом» 58-летнего жителя Белоусова приговорили к четырем с половиной годам, а пьяного водителя легковушки к пяти. Оба проведут срок в колонии-поселении.

После отбытия этого наказания им ещё три года будет запрещено садиться за руль.