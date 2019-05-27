Главная > Новости > Криминал

Иностранец убил женщину с сайта интимных услуг

27.05.2019 16:10 1 1728 Дмитрий Ивьев
Иностранец убил женщину с сайта интимных услуг

В минувшую пятницу, 24 мая, в одном из домов Обнинска нашли тело 32-летней женщины с колото-резаными ранами.

- Погибшая приехала из другого региона, в Обнинске квартиру снимала, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На месте происшествия найдены отпечатки следов рук, по которым удалось установить, что в квартире находился 43-летний гражданин Молдовы.

В воскресенье полицейские нашли иностранца в одном из хостелов Обнинска.

- На допросе он пояснил, что 23 мая вечером познакомился с потерпевшей через сайт интимных услуг и  приехал к ней в квартиру, - отмечают в СК. - Когда женщина заговорила об оплате, подозреваемый напал на нее и убил. После этого мужчина покинул квартиру, забрав украшения и цифровую технику.

Предполагаемый виновник работает на обнинском предприятии несколько лет. Расследование сейчас продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Трёшка за двушку: как служащий Миноброны незаконно завладел квартирой 26.05.2019 21:35

Женщину облили кислотой: вынесен приговор виновнице 25.05.2019 09:01

Стало известно, за что задержали чиновника в администрации Людиново 24.05.2019 09:05

Жителя Кирова ждёт суд после гибели его 17-летнего брата 23.05.2019 12:26

Калужская банда обокрала больше 20 автомобилистов 23.05.2019 11:46

Народные новости
311 0
Boredom
539 5
klgtvr
353 6
Подозрительный

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 28 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
пн 03 июня, 18:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга

Для детей

вт 28 мая, 10:00
Тук-тук! Кто там?
Орион, КЗТА
ср 29 мая, 10:00
Подарок Феи
Орион, КЗТА
вт 28 мая, 10:00
Спектакль «Илья Муромец и Соловей – разбойник»
Калужский театр кукол
сб 01 июня, 10:00
«Зеленый Марафон 2019»
Калуга

Концерты

вт 28 мая, 11:00
Фестиваль «Мир гитары-2019». Дневная программа
Дом музыки
вт 28 мая, 19:00
Что в имени тебе моем?
Дом музыки
вт 28 мая, 19:00
Музыкальный фестиваль «Мир гитары». «ИВАНОВ ДЕНЬ»
Филармония
ср 29 мая, 19:00
«Мир Гитары» 2019. День 3 - Фестивальный джем
Филармония

Кино

Аладдин
Мстители: Финал
Тайная жизнь домашних животных 2
Покемон. Детектив Пикачу
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Сегодня 09:34
Новости компаний

ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ

«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

ВТБ снизил ставки по автокредитам

ВТБ стал лучшим банком по торговому финансированию в Восточной Европе

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк Сегодня 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Новости партнеров

Тепловой насос для отопления дома - принцип работы и их виды

Круглая оцинкованная электросварная труба

Новые сериалы, заслуживающие просмотра

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.