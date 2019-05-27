Иностранец убил женщину с сайта интимных услуг

В минувшую пятницу, 24 мая, в одном из домов Обнинска нашли тело 32-летней женщины с колото-резаными ранами.

- Погибшая приехала из другого региона, в Обнинске квартиру снимала, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На месте происшествия найдены отпечатки следов рук, по которым удалось установить, что в квартире находился 43-летний гражданин Молдовы.

В воскресенье полицейские нашли иностранца в одном из хостелов Обнинска.

- На допросе он пояснил, что 23 мая вечером познакомился с потерпевшей через сайт интимных услуг и приехал к ней в квартиру, - отмечают в СК. - Когда женщина заговорила об оплате, подозреваемый напал на нее и убил. После этого мужчина покинул квартиру, забрав украшения и цифровую технику.

Предполагаемый виновник работает на обнинском предприятии несколько лет. Расследование сейчас продолжается.

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