Жителя Кирова ждёт суд после гибели его 17-летнего брата

До шести месяцев ареста грозит 24-летнему жителю Кирова, небрежно хранившему ружьё. В ноябре 2018 года от огнестрельного ранения в голову погиб его 17-летний брат.
- В 2016 году мужчина приобрел двуствольное охотничье ружье 12-го калибра марки Иж-43 и патроны к нему, - рассказали в четверг, 23 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Обвиняемый имел разрешение на хранение и ношение оружия и использовал его для охоты.
Но ружье и патроны хранились не в сейфе, а под диваном в ящике для белья, где его и нашёл несовершеннолетний юноша. От полученного ранения подросток скончался на месте.
В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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