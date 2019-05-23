Калужская банда обокрала больше 20 автомобилистов

С марта по май этого года в полицию Калуги обратилось более 20 автомобилистов, у которых угнали авто или украли вещи из машины. Недавно предполагаемые виновники были найдены.
- Это группа молодых людей - четверо жителей областного центра в возрасте от 17 до 20 лет, - рассказали в четверг, 23 мая, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - По нашей версии, калужане, действуя группами по 2-4 человека, похищали подержанные автомобили, а затем, управляя данными транспортными средствами, совершали кражи аккумуляторов и имущества из иных транспортных средств, не оснащенных сигнализацией.
Полиция проверяет причастность этих молодых людей к другим похожим преступлениям в области. Виновникам по статьям «Кража» и «Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» грозит до 5 лет колонии.
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