Убийство на Терепце: виновник не помнит, из-за чего поссорился с жертвой

На днях суд вынес приговор 36-летнему жителю Калуги, признав его виновным в смерти своего собутыльника. Конфликт произошёл в октябре прошлого года.
- Подсудимый находился у своего 59-летнего товарища, который разрешил ему временно проживать в своей квартире взамен на помощь по хозяйству, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Компания мужчин отдыхала, распивая спиртное. В ходе конфликта, причину которого никто из фигурантов и свидетелей назвать не смог, подсудимый избил хозяина квартиры, причинив тупую травму головы и грудной клетки.
59-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице.
Суд отправил виновника в колонию на 9 лет. Отметим, что ранее этот мужчина уже был судим за совершение убийства в Перемышльском районе и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Более 10 лет он отбывал наказания в местах лишения свободы.
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