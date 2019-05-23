Убийство на Терепце: виновник не помнит, из-за чего поссорился с жертвой

На днях суд вынес приговор 36-летнему жителю Калуги, признав его виновным в смерти своего собутыльника. Конфликт произошёл в октябре прошлого года.

- Подсудимый находился у своего 59-летнего товарища, который разрешил ему временно проживать в своей квартире взамен на помощь по хозяйству, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Компания мужчин отдыхала, распивая спиртное. В ходе конфликта, причину которого никто из фигурантов и свидетелей назвать не смог, подсудимый избил хозяина квартиры, причинив тупую травму головы и грудной клетки.

59-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице.

Суд отправил виновника в колонию на 9 лет. Отметим, что ранее этот мужчина уже был судим за совершение убийства в Перемышльском районе и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Более 10 лет он отбывал наказания в местах лишения свободы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.