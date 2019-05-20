Женщину убили под Калугой, тело пять дней пролежало в ванне

43-летнего жителя Ферзиковского района ждёт суд за убийство и покушение на угон автомобиля.
По версии следствия, в конце января он пригласил к себе в гости 30-летнюю знакомую - двоюродную сестру своей бывшей жены. До этого они вместе не раз выпивали. Так случилось и на этот раз. А поздно вечером мужчина обнаружил пропажу денег из кармана своей куртки.
- Заподозрив свою гостью в краже и разозлившись на нее, мужчина нанес ей несколько ударов ножом в шею, от которых женщина скончалась на месте, - рассказали 20 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После этого злоумышленник вскрыл гараж своего отца и попытался угнать «Фольксваген», вероятно, чтобы вывезти на нем тело погибшей. Завести автомобиль у него не получилось. На протяжении следующих пяти дней мужчина продолжал распивать спиртное. Тело убитой в ванной комнате обнаружили родственники обвиняемого, когда в первых числах февраля пришли к нему домой, обеспокоенные тем, что мужчина несколько дней не отвечал на звонки.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Его близкие винят в случившемся алкоголь, после употребления которого мужчина становился агрессивным. Последние три года предполагаемый убийца состоял на учете в связи с алкогольной зависимостью.
В СК также отмечают, что за 4 месяца 2019 года в Калужской области зарегистрировано 748 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 18% от общего количества зарегистрированных раскрытых преступлений. По сравнению с прошлым годом, этот показатель уменьшился на 13%.
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