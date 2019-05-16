Заключенный из колонии развращал детей

42-летнему заключенному одной из колоний в Калужской области грозит новый срок за распространение порнографии и развращение детей.

По версии следствия, житель Сухиничей отбывал наказание и имел в распоряжении мобильный телефон с выходом в интернет. Преступления он совершал в 2017 году, уточняют в пресс-службе полиции.

- Он отправлял незнакомым пользователям, в том числе двум 15-летним детям, видео и фотографии порнографического содержания, - рассказали 16 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В данных материалах содержались порнографические изображения как взрослых, так и несовершеннолетних лиц. Также в отношении этого фигуранта проходит судебное разбирательство по делу о получении фотографий интимного содержания от 15-летней девушки, которые он распространил среди пользователей социальной сети после отказа в дальнейшем общении.

За распространение порно среди детей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.

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