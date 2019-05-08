Ревнивец убил подругу жены

На днях суд вынес приговор 46-летнему жителю Кондрово, который в прошлом году убил женщину.
- В августе 2018 года подсудимый в поисках своей сожительницы пришел в одну из квартир Кондрово, - рассказали 7 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Увидев ее в компании, ревнивец потребовал собраться и уйти с ним. На защиту сожительницы подсудимого встала другая женщина, с которой у виновного возникла словесная ссора.
После этого мужчина множество раз ударил женщину деревянными ножками от стула. С открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер её отвезли в больницу, но вскоре она скончалась.
Виновника отправили в колонию строгого режима на 11 лет.
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