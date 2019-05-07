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Скутерист-развратитель: полиция устроила погоню за извращенцем

07.05.2019 10:29 0 114 Дмитрий Ивьев

Днём в воскресенье, 5 мая, в Обнинске сотрудники ГИБДД задержали 27-летнего мужчину из Малоярославца, находившегося в розыске. Он проходит подозреваемым в деле о развращении трёх девочек-подростков.

- В момент задержания гражданин передвигался на скутере, - рассказали во вторник, 7 мая, в УМВД по Калужской области. - Его приметы подходили под указанные в ориентировке. Требование сотрудников ГИБДД об остановке водитель проигнорировал и предпринял попытку скрыться.

Задержать предполагаемого извращенца удалось на улице Любого.

- По версии следствия, 28 апреля подозреваемый, проезжая на скутере по одной из улиц Обнинска, поравнялся с тремя девочками в возрасте 13 и 14 лет и, остановившись, совершил развратные действия, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Спустя непродолжительное время, около минуты, мужчина уехал.

Подозреваемый признался в содеянном частично и пояснил, что хотел рассмешить девочек, отмечают в СК. У мужчины изъят мобильный телефон, предметы верхней одежды, скутер, мотоциклетный шлем. Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, генетическая судебные экспертизы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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