Мужчина порезал ножом колёса и напал на полицейского

На днях в суд направлено уголовное дело 51-летнего жителя Козельского района. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
- В мае 2018 года в Козельске пьяный мужчина порезал ножом-«бабочкой» шины автомобиля, принадлежащего своему пасынку, - рассказали 29 апреля в прокуратуре Калужской области. - На место происшествия приехал участковый. В ходе опроса правонарушитель приблизился к находящемуся в салоне служебного микроавтобуса полицейскому и, высказывая угрозу убийством, нанес ему ножом удар в левую часть тела.
Очевидцы преступления помогли скрутить нападавшего. Ему грозит пожизненное заключение.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Нападение на улице Тульской попало на видео 25.04.2019 14:48
Ссора из-за кошки привела к смерти женщины 25.04.2019 10:39
Начальника из Минобороны посадили за мошенничество 25.04.2019 10:12
Жестокая расправа над женщиной: убийца нанёс ей 240 ударов 23.04.2019 13:07
Сотрудник колонии пронёс для заключенного наркотики 19.04.2019 10:43
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: