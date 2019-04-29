Мужчина порезал ножом колёса и напал на полицейского

На днях в суд направлено уголовное дело 51-летнего жителя Козельского района. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

- В мае 2018 года в Козельске пьяный мужчина порезал ножом-«бабочкой» шины автомобиля, принадлежащего своему пасынку, - рассказали 29 апреля в прокуратуре Калужской области. - На место происшествия приехал участковый. В ходе опроса правонарушитель приблизился к находящемуся в салоне служебного микроавтобуса полицейскому и, высказывая угрозу убийством, нанес ему ножом удар в левую часть тела.

Очевидцы преступления помогли скрутить нападавшего. Ему грозит пожизненное заключение.

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