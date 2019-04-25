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Начальника из Минобороны посадили за мошенничество

25.04.2019 10:12 3 1480 Дмитрий Ивьев
Начальника из Минобороны посадили за мошенничество

В Калуге 34-летний бывший врио начальника калужского квартирно-эксплуатационного отделения Министерства обороны признан виновным в мошенничестве. Об этом деле рассказали в среду, 24 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Подсудимый, не имея права на обеспечение постоянным жильем от Министерства обороны РФ, обратился в суд с исковым заявлением о признании за ним права собственности на двухкомнатную квартиру в Калуге, находящуюся в федеральной собственности, - отмечают следователи. - Он сфальсифицировал, подделал и предоставил в суд договор передачи жилого помещения, договор социального найма жилого помещения и ряд других документов. Суд, введенный в заблуждение поддельными документами, удовлетворил исковые требования. На основании этого решения Управлением Росреестра зарегистрировано право собственности подсудимого на квартиру. В результате имущество выбыло из государственной собственности, федеральному бюджету причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей.

Приговором суда виновнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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