Начальника из Минобороны посадили за мошенничество

В Калуге 34-летний бывший врио начальника калужского квартирно-эксплуатационного отделения Министерства обороны признан виновным в мошенничестве. Об этом деле рассказали в среду, 24 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- Подсудимый, не имея права на обеспечение постоянным жильем от Министерства обороны РФ, обратился в суд с исковым заявлением о признании за ним права собственности на двухкомнатную квартиру в Калуге, находящуюся в федеральной собственности, - отмечают следователи. - Он сфальсифицировал, подделал и предоставил в суд договор передачи жилого помещения, договор социального найма жилого помещения и ряд других документов. Суд, введенный в заблуждение поддельными документами, удовлетворил исковые требования. На основании этого решения Управлением Росреестра зарегистрировано право собственности подсудимого на квартиру. В результате имущество выбыло из государственной собственности, федеральному бюджету причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей.
Приговором суда виновнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Ссора из-за кошки привела к смерти женщины 25.04.2019 10:39
Жестокая расправа над женщиной: убийца нанёс ей 240 ударов 23.04.2019 13:07
Сотрудник колонии пронёс для заключенного наркотики 19.04.2019 10:43
Женщину убили за то, что она много пила 19.04.2019 09:01
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: