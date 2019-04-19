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Сотрудник колонии пронёс для заключенного наркотики

19.04.2019 10:43 0 811 Дмитрий Ивьев
Сотрудник колонии пронёс для заключенного наркотики

В Калужской области 23-летнего сотрудника исправительной колонии подозревают в превышении должностных полномочий. Молодому человеку грозит до четырёх лет лишения свободы.

- Сотрудник  колонии получил от жителя Медыни флакончик из-под назального спрея, в котором находился раствор препарата, содержащий наркотическое вещество, пронес его на территорию учреждения и передал осужденному, - рассказали предварительную версию в пятницу, 19 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ.

Расследование сейчас продолжается, подчёркивают в СК.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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