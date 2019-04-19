Женщину убили за то, что она много пила

На днях в суд направлено уголовное дело 47-летнего жителя Козельского района. Его подозревают в убийстве своей возлюбленной.
- Обвиняемый распивал спиртное совместно со своей 47-летней сожительницей в собственной квартире, - рассказали 18 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе распития спиртного между ними возник конфликт из-за злоупотребления женщиной спиртным. Более 60 ударов нанес обвиняемый потерпевшей по различным частям тела, от одного из которых у потерпевшей произошел разрыв внутренних органов.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» предполагаемому преступнику грозит до 15 лет колонии.
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