У четверых калужан нашли целый арсенал: оружие, боеприпасы, взрывчатка, пушки

В Калужской области на днях осудили четверых мужчин, которых признали виновными в незаконном хранении оружия.
- Из незаконного оборота изъято более 57 единиц огнестрельного оружия и более 80 основных частей к нему, 74 единицы холодного оружия, свыше 3600 боеприпасов различного калибра, 3 авиационные пушки времен ВОВ, 15 кг взрывчатых веществ и 4 средства инициирования, - рассказали в четверг, 18 апреля, в УФСБ по Калужской области.
Как отмечают в УФСБ, один из осужденных - дьякон регионального филиала «Российской церкви христиан веры евангельской» «Благодать».
Одного из мужчин отправили в колонию на три года, второго – на 2,5 года. Ещё двое участников преступной группы получили условные сроки.
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