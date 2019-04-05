Вынесен приговор китаянке, которая пыталась подкупить сотрудников калужского ФСБ

На днях калужский суд вынес приговор 31-летней гражданке Китая. Её признали виновной в покушении на дачу взятки. Ранее мы уже рассказывали об этой истории.

- 17 мая 2018 года женщина попыталась договориться с сотрудниками калужского УФСБ об освобождении задержанных накануне 26 граждан Китая, которые нарушали режим пребывания на территории России и нелегально трудились в Тарусском районе, - рассказали 5 апреля в калужском Следственном комитете. - Сначала женщина предложила двум сотрудникам купить смартфоны iPhone X, а затем - стоимость этих телефонов в денежном выражении.

Передача денег проходила под контролем оперативников. При передаче 100 тысяч рублей иностранку задержали.

В колонии она будет вынуждена провести 1 год и 4 месяца.

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