Найдены мужчины, укравшие велосипед на калужской улице

На улице Братьев Луканиных в Калуге на прошлой неделе украли велосипед. Как мы уже рассказывали, он стоял рядом с магазином. В пятницу, 5 апреля, в полиции рассказали, что подозреваемых задержали вскоре после совершения преступления.
- Ими оказались ранее судимые злоупотребляющие спиртными напитками местные жители 25 и 30 лет, - отмечают в УМВД по Калужской области. - По предварительным данным, молодые люди у входа в магазин увидели оставленный без присмотра подростком велосипед. Один из злоумышленников, взяв велосипед за руль, откатил его на безопасное расстояние. Подельник, в свою очередь, убедившись, что за действиями напарника никто не наблюдает, присоединился к своему приятелю.
На рынке мужчины продали велосипед за 1000 рублей, а деньги поделили.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Виновникам грозит до пяти лет колонии.
Видео с камеры наблюдения, напомним, ранее публиковалось в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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