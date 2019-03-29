Камера засняла, как прохожий украл велосипед

Днём в четверг, 28 марта, на улице Братьев Луканиных в Калуге прохожий заметил стоящий у магазина детский велосипед и решил забрать его себе. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, установленной на здании. Запись выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации пользователей, позже этого мужчину видели в пьяном виде недалеко от места совершения преступления. Владельцы магазина передали записи с камеры в полицию.

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