Резня в Малоярославце: вынесен приговор виновнику

Подъезд, рядом с которым выпивала компания. Тут и произошла резня.

Как мы уже рассказывали, 22 августа прошлого года конфликт между собутыльниками произошёл рядом с одним из жилых домов Малоярославца. На днях суд вынес приговор по этому делу.

- 28-летний подсудимый распивал спиртное около своего подъезда с компанией знакомых, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между мужчинами произошел конфликт и драка. По делу допрошено около 10 очевидцев, но никто не смог пояснить причину конфликта. В ходе драки обвиняемый наносил ножом колото-резаные ранения. В результате его действий пострадало четыре человека: один из них скончался, здоровью одного причинен тяжкий вред, так как задеты внутренние органы, еще два человека получили легкие ранения.

Виновника отправили в колонию на 14 лет.

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