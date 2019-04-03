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Водитель «Пазика» заплатит миллион рублей семье сбитой женщины

03.04.2019 14:33 0 1456 Дмитрий Ивьев
Водитель «Пазика» заплатит миллион рублей семье сбитой женщины

Во вторник, 2 апреля, суд вынес приговор водителю автобуса, сбившему женщину на сквере Мира в Калуге в октябре прошлого года. Спустя несколько дней после аварии калужанка скончалась в больнице.

- Мужчина вел  транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за его движением, не учел метеорологические  условия в виде мокрого дорожного покрытия, - рассказали 3 апреля в калужской прокуратуре. - Приближаясь к нерегулируемому переходу, водитель не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу.

На судебном заседании водитель признал свою вину. Его отправили в колонию-поселение на 1,5 года. В течение трёх лет ему нельзя будет управлять транспортом. Кроме того, мужчину обязали выплатить миллион рублей семье погибшей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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