Водитель «Пазика» заплатит миллион рублей семье сбитой женщины

Во вторник, 2 апреля, суд вынес приговор водителю автобуса, сбившему женщину на сквере Мира в Калуге в октябре прошлого года. Спустя несколько дней после аварии калужанка скончалась в больнице.
- Мужчина вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за его движением, не учел метеорологические условия в виде мокрого дорожного покрытия, - рассказали 3 апреля в калужской прокуратуре. - Приближаясь к нерегулируемому переходу, водитель не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу.
На судебном заседании водитель признал свою вину. Его отправили в колонию-поселение на 1,5 года. В течение трёх лет ему нельзя будет управлять транспортом. Кроме того, мужчину обязали выплатить миллион рублей семье погибшей.
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