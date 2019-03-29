Двух проституток и сутенершу задержали в арендованной квартире

На днях в Обнинске полицейские задержали 48-летнюю гражданку Узбекистана, которую подозревают в организации занятия проституцией.

По версии следователей, женщина снимала квартиру на первом этаже жилого дома и поселила там двух девушек - 23 и 24 лет. Они также приехали из Узбекистана по приглашению сутенерши.

За организацию борделя предполагаемой виновнице грозит до 5 лет колонии. А её «сотрудниц» ждёт административный штраф максимум в 2000 рублей. Расследование сейчас продолжается.

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