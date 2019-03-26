Убийство из ревности: трагедией обернулась ссора в коммуналке

В ближайшее время в Калуге начнётся суд над 28-летним мужчиной, которого обвиняют в убийстве. Об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- Утром 11 ноября потерпевший вместе с 28-летним знакомым и его сожительницей распивал спиртное в квартире, - рассказали следователи. - Между мужчинами произошел словесный конфликт на почве ревности. Затем они вышли в коридор коммунальной квартиры и продолжили конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес смертельный удар потерпевшему ножом в сердце.
За совершение убийства калужанину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Калужанин отомстил подруге, рассказав о её ВИЧ 26.03.2019 11:54
Разборки на парковке: в ход пошли ружьё и сапёрная лопата 26.03.2019 00:25
Мужчина убил жену и заснул рядом с телом 25.03.2019 10:44
Строитель показывал половые органы трём девочкам 21.03.2019 11:12
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: