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Убийство из ревности: трагедией обернулась ссора в коммуналке

26.03.2019 12:38 0 689 Дмитрий Ивьев
Убийство из ревности: трагедией обернулась ссора в коммуналке

В ближайшее время в Калуге начнётся суд над 28-летним мужчиной, которого обвиняют в убийстве. Об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Утром 11 ноября потерпевший вместе с 28-летним знакомым и его сожительницей распивал спиртное в квартире, - рассказали следователи. - Между мужчинами произошел словесный конфликт на почве ревности. Затем они вышли в коридор коммунальной квартиры и продолжили конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес смертельный удар потерпевшему ножом в сердце.

За совершение убийства калужанину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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