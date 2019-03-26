Убийство из ревности: трагедией обернулась ссора в коммуналке

В ближайшее время в Калуге начнётся суд над 28-летним мужчиной, которого обвиняют в убийстве. Об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Утром 11 ноября потерпевший вместе с 28-летним знакомым и его сожительницей распивал спиртное в квартире, - рассказали следователи. - Между мужчинами произошел словесный конфликт на почве ревности. Затем они вышли в коридор коммунальной квартиры и продолжили конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес смертельный удар потерпевшему ножом в сердце.

За совершение убийства калужанину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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