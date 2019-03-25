Мужчина убил жену и заснул рядом с телом

На днях в Калуге суд вынес приговор 48-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве гражданской жены. Ближайшие девять лет он проведёт в колонии строгого режима.

Подробнее об этом деле в понедельник, 25 марта, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. Пара жила в одном из общежитий города.

- В октябре 2018 года один из соседей праздновал день рождения, - отмечают в СК. - На праздник была приглашена и сожительница подсудимого. Однако самого мужчину не пригласили. Женщина употребила большое количество крепких напитков, а после зашла домой к ревнивому гражданскому мужу, где устроила ему скандал, нанося ему множественные, но незначительные телесные повреждения бытовыми предметами и посудой. Поздно вечером того же дня они легли спать, однако женщина заснуть не смогла и всячески провоцировала сожителя, оскорбляя его нецензурными выражениями. В ответ мужчина нанес потерпевшей один удар ножом, накрыл ее одеялом и уснул.

Утром спящего человека рядом с телом погибшей нашли соседи.

Следователи также отмечают, что ранее в присутствии соседей осужденный восхвалял себя тем, что не раз сидел в местах лишения свободы и имеет больший опыт, которого не добились другие, при этом неоднократно угрожал своей сожительнице убийством.

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