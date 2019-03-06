15 лет колонии грозит мужчине за убийство отчима

Калужские следователи на днях завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего мужчины из Сухиничского района. Его обвиняют в убийстве отчима.
В ноябре прошлого года они вместе выпивали и поссорилсь.
- Обвиняемый взял со стола кухонный нож и нанес отчиму несколько ударов в область жизненно важных органов, - рассказали в среду, 6 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Предполагаемому виновнику грозит от 6 до 15 лет колонии.
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