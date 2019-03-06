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15 лет колонии грозит мужчине за убийство отчима

06.03.2019 13:12 0 410 Дмитрий Ивьев
15 лет колонии грозит мужчине за убийство отчима

Калужские следователи на днях завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего мужчины из Сухиничского района. Его обвиняют в убийстве отчима.

В ноябре прошлого года они вместе выпивали и поссорилсь.

- Обвиняемый взял со стола кухонный нож и нанес отчиму несколько ударов в область жизненно важных органов, - рассказали в среду, 6 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Предполагаемому виновнику грозит от 6 до 15 лет колонии.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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