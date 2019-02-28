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Два школьника украли с банковских карт почти 600 тысяч

28.02.2019 13:03 8 3920 Дмитрий Ивьев
Два школьника украли с банковских карт почти 600 тысяч

Следственный комитет и полиция нашли предполагаемых похитителей денег с банковских карт жителей Калужской и Московской областей, а также Москвы. Ими оказались два 14-летних школьника.

По версии следствия, преступления подростки совершали независимо друг от друга. Один из подозреваемых причастен к совершению семи краж на общую сумму 40 тысяч рублей, второй - к одному эпизоду, но на более внушительную сумму в 550 тысяч рублей.

- Подростки просматривали сайты с объявлениями граждан о продаже различных вещей, созванивались с продавцами и предлагали оплатить товар безналичным способом, – рассказали в четверг, 28 февраля, в калужском СК. - В ходе доверительной беседы подозреваемые получали от продавцов реквизиты карт, в том числе трехзначный код, указанный на обороте карты, входили в личный кабинет потерпевших и осуществляли перевод денежных средств с карты продавца на обезличенные карты. В ходе проведения этих операций граждане также передавали злоумышленникам пароль, приходивший им в смс.

Расследование сейчас продолжается. Подростки находятся под подпиской о невыезде. Несовершеннолетним грозит штраф до 50 тысяч рублей, а также другие наказания, не связанные с лишением свободы.

В то же время следователи напоминают калужанам, что нельзя сообщать посторонним трехзначный код, указанный на обороте карты, а также пароли, приходящие в смс. Для перевода денежных средств на карту достаточно иметь ее номер.

Уважаемые читатели! А вы предпочитаете пользоваться картами или наличными? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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