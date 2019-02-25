Женщину зарезали из ревности

В воскресенье, 24 февраля, убийство произошло в Тарусе.
По версии следствия, 42-летний мужчина ножом ударил свою 54-летнюю сожительницу.
- Между ними возникла ссора на почве ревности, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина считал, что сожительница ему неверна. После совершения преступления злоумышленник пришел к соседям и рассказал о случившемся.
В ходе допроса мужчина полностью признался в совершении убийства. Он задержан.
- Следователи допросили свидетелей, изъяли предметы, имеющие заключение для дела, в том числе нож, назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую и генетическую экспертизы, - подчёркивают в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.
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