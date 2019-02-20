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Смерть ребенка на Правом берегу: стали известны подробности

20.02.2019 21:31 0 2326 Дмитрий Ивьев
Смерть ребенка на Правом берегу: стали известны подробности

Как мы уже рассказывали, 14 февраля на улице 65 лет Победы в Калуге скончался маленький ребёнок. Вечером в среду калужское региональное управление Следственного комитета подробнее рассказало об этом происшествии.

По уточненным данным, мальчик 2014 года рождения, но 5 лет ему не успело исполниться.

- Семья, в которой воспитывались трое мальчиков 8, 4 и 1,5 лет, на протяжении полутора лет проживала в Калуге, последние три месяца снимала квартиру на Правобережье, - отмечают в СК. - Семья вела затворнический образ жизни, в медицинские учреждения не обращалась, дети школу и дошкольные учреждения не посещали. С детьми постоянно находилась мать, глава семьи работал и проживал в Москве.

Для установления причины смерти 4-летнего мальчика следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Следов физического насилия ни у кого из детей не обнаружено. Со слов родителей, дети болели, погибший мальчик отказывался от еды. 

Как мы уже рассказывали, двое мальчиков восьми и полутора лет изъяты из семьи. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал дети
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