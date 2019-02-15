5-летний мальчик скончался на Правом берегу

В пятницу, 15 февраля, в «Народных новостях» на нашем сайте появилось сообщение о смерти ребёнка на улице 65 лет Победы на Правом берегу в Калуге.

- Маленький ребенок умер от истощения, - пишет наш читатель. - Мать с тремя детьми жила в квартире одна, муж на заработках в Москве. Морила детей голодом, похоже, умом двинулась.

В калужском региональном управлении Следственного комитета нам подтвердили информацию о смерти 5-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Выясняются причины. Информация о том, что семья многодетная, также подтвердилась.

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