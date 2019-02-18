Убил и сжёг человека из-за двух телефонов: вынесен приговор

На днях суд вынес приговор 29-летнему жителю Тарусы, которого признали виновным в убийстве и поджоге.
Как мы уже рассказывали, этот инцидент произошёл ещё 20 ноября 2017 года.
В доме 50-летнего жителя Тарусы два дня выпивала компания из нескольких человек.
- На второй день отдыха обвиняемый обнаружил, что у него и его знакомой отсутствуют мобильные телефоны, - рассказали 18 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Обвиняемый стал предъявлять претензии хозяину дома. Мужчина сначала все отрицал, но позже, когда телефоны были найдены под кроватью и в шкафу в разобранном виде и без сим-карт, извинился.
Но это его не спасло. Обвиняемый избил его до смерти. А чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Ущерб имуществу оценили примерно в 100 тысяч.
Виновника отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Отметим, что ранее он был судим за кражи, грабеж, угон автомобиля и применение насилия в отношении полицейского.
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