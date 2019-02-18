Нападение с ножом на площади Победы: стали известны подробности

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в районе пересечения улицы Жукова и площади Победы в Калуге рядом с рестораном быстрого питания мужчину ударили ножом. Изначально сообщалось, что произошёл конфликт между двумя людьми. Подробности стали известны лишь после того, как в нашу редакцию обратился пострадавший человек.

Наш собеседник рассказал, что приехал в KFC вместе с сыном-подростком на встречу с бывшей женой. Мужчина и женщина развелись несколько лет назад, и между ними возник имущественный спор:

- Квартира находилась в ипотеке. Она ипотеку не платила, хоть и была заемщиком. Я внес весь оставшийся долг, и по решению суда она мне осталась должна около миллиона рублей. Она назначила встречу в 20:00. Мы с сыном пришли туда, а она явилась на встречу с мужиком. Бывшая жена осталась с сыном, а этот мужчина предложил выйти поговорить, обсудить имущественный спор.

По словам пострадавшего, новый мужчина его бывший жены начал пояснять, что никто ничего выплачивать не будет.

- Он сказал: «Мне легче тебя убить, чем отдавать такую сумму», - говорит пострадавший. - Я ему пояснил, что разговор закончен, попытался оттуда уйти. После чего он меня дернул и нанёс удар в спину ножом. Всё это происходило на глазах у бывшей супруги и ребёнка, они к тому моменту уже тоже вышли на улицу. После этого они убежали в сторону Степана Разина.

Он отмечает, что боится за себя и своих близких, так как на свободе гуляет преступник, который может вот так напасть с ножом на человека в людном месте.

Напомним, в дежурную часть полиции обратились врачи больницы, в которую человека доставили с ножевым ранением. В пресс-службе УМВД пока нам не смогли прокомментировать ситуацию. По всей видимости, ещё продолжается проверка, которая может длиться до 10 дней.

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