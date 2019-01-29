Владелица «резиновой квартиры» попалась на взятке

В понедельник, 28 января, в Балабаново задержали женщину, которую подозревают в даче взятки участковому.

В калужском региональном управлении Следственного комитета во вторник подробнее рассказали об этом деле. Женщине 54 года. Ранее она была гражданкой Молдовы, но получила российское гражданство. Участковый проводил проверку по факту фиктивной регистрации в её квартире 14 граждан Молдовы.

- Но 28 января женщина попыталась решить вопрос о прекращении проверки и, находясь в служебном автомобиле участкового, передала ему взятку в рублях и евро на общую сумму 47 тысяч рублей, - отмечают в СК. - О поступившем коррупционном предложении полицейский уведомил свое руководство, и передача денег происходила под оперативным контролем.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемой виновнице грозит до 8 лет колонии.